В Калининграде появился первый робот-официант

В Калининграде робот Ксюша приступит к работе в ресторане первой в России.

В Чебуречной поселка Талпаки появился робот-официант по имени Ксюша. По словам директора заведения Сергея Болгова, подобный робот будет первый в России.

Бизнесмен рассказывает, что в Москве он нашел производство, где изготавливают таких роботов. Интересно то, что это даже не серийное производство, поэтому андроид Ксюша будет первым официантом в России.

Болгов еще не уверенн, что такое новшество понравится посетителям, поэтому робот будет работать на втором этаже заведения, где находится ресторан. Потому что на первом, в чебуречной, всегда много людей и может создаться путаница.

Фото: соцсети