Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
В Калининграде появился первый робот-официант
Сегодня, 13:04
0
Shdaria
60

В Калининграде появился первый робот-официант

0
 
 

В Калининграде робот Ксюша приступит к работе в ресторане первой в России.

 В Чебуречной поселка Талпаки появился робот-официант по имени Ксюша. По словам директора заведения Сергея Болгова, подобный робот будет первый в России.

Бизнесмен рассказывает, что в Москве он нашел производство, где изготавливают таких роботов. Интересно то, что это даже не серийное производство, поэтому андроид Ксюша будет первым официантом в России. 

Болгов еще не уверенн, что такое новшество понравится посетителям, поэтому робот будет работать на втором этаже заведения, где находится ресторан. Потому что на первом, в чебуречной, всегда много людей и может создаться путаница.

 

Фото: соцсети

Теги: андроид талпаки , калининград , робот ксюша
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5