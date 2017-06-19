В Калининграде автомобиль скорой помощи сбил пешехода

Пешеход погиб в больнице.

18 июня в 11 часов на улице Шевченко в Калининграде водитель автомобиля скорой помощи совершил наезд на 30-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. На видео видно, что автомобиль двигался без включенных спец сигналов. Пострадавшего помогли вытащить очевидцы. С тяжелыми травмами его доставили в больницу, где в ночь на 19 июня пострадавший скончался.В настоящее время проводится проверка.