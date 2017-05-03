В КАД образовались пробки из-за перегона военной техники на репетицию парада

Водители сноа жалуются на заторы на КАДе и других улицах из-за военной техники, которую стягивают в центр города из-за репетиции парада Победы.

В среду, 3 мая, в Северной столице снова образовываются заторы из-за репетиции Парада Победы в центре города.Сам прогон еще не начался. Зато военная техника на него уже спешит. Из-за этого на кольцевой автодороге образовались заторы. Водители сообщают о нескольких перекрытых участках.

Так закрывали движение на внешнем кольце КАД перед съездом на проспект Маршала Жукова. Также автомобили проискали военную технику начиная от Новоселья и Стрельны. Водители рассказали и о закрытом проезде на съезда с ЗСД на КАД в сторону аэропорта "Пулково". Кроме того, ограничения движения были и у съезда на внешнее кольцо КАД на Таллинское шоссе

- Развернулись только что. Объезжайте, Волхонка стоит, поехали через город, - посоветовала пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Кристина Воск.

Выяснилось, во сколько центр Петербурга закроют ради репетиций парада. Напомним, для репетиции и самого представления в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне закрывают больше десяти улиц в районе Дворцовой площади.

Фото и видео: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург