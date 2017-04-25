Ужасающее видео из Марий Эл: в тройном ДТП пострадали 4 человека

Водитель на "Ладе Приоре" не справился с управлением и протаранил два отечественных автомобиля. В результате жесткой аварии пострадали люди.

В минувшее воскресенье, 23 апреля, трассу в столице Марий Эл не поделили несколько отечественных легковушек: "Лада Приора" и два "ВАЗа". Инцидент произошел около трех часов ночи на Красноармейской. Очевидцы происшествия незамедлительно обратились за помощью в спасательные службы. Кроме того, последствия жесткого ДТП удалось зафиксировать на видео.

Предположительно, водитель "Лады Приоры" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где на большой скорости сначала протаранил "пятнадцатую", а после врезался в "четырнадцатую".

На кадрах можно заметить, что от удара все машины получили серьезные повреждения. В результате жесткого ДТП с многочисленными травмами были госпитализированы виновник аварии и пассажирка "ВАЗ-2114". Также помощь медиков потребовалась водителю "четырнадцатой" и пассажирке "пятнадцатой". Врачи осмотрели пострадавших и назначили им лечение.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Рязани: легковушка сбила мотоцикл.

Видео: youtube, ProGorod12