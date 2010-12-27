В Ижевске мужчина, взявший в заложники подругу и ее дочь, покончил с собой

Мужчина взял в заложники бывшую подругу и ее дочь

22 мая в Ижевске в общежитии, расположенном на улице Карла Маркса, злоумышленник с пистолетом насильно удерживал женщину и 16-летнюю девушку. Об этом сообщает СУСК РФ по Удмуртской Республике. По информации СУСК, мужчина является жителем Свердловской области и ранее проживал вместе с этой женщиной.

Прибывшие на место событий оперативники незамедлительно приступили к переговорам с преступником, который отказался впустить их в помещение. Мужчина требовал возможности поговорить с женщиной. В ходе переговоров мужчина отпустил 16-летнюю девушку, после чего покончил с собой. Заложницы не пострадали. С ними работает специалист-психолог.