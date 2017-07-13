Смертельное видео из Иванова: легковушка сбила пешехода

На проспекте Ленина водитель отечественного машины на большой скорости сбил пешехода. В результате аварии погиб молодой человек.

В минувшую среду, 12 июля, в Иванове дорогу не поделили водитель легковушки и пешеход. Инцидент произошел в одиннадцатом часу вечера на Проспекте Ленина. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

По предварительным данным, 29-летний водитель "Лады Гранты" ехал на зеленый свет. Неожиданно перед ним выскочил молодой человек, который попытался перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. На кадрах можно заметить, что от удара пешехода подбросило в воздух.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что пострадавший получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался на месте ДТП.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео опасного ДТП на проспекте Культуры .

Видео: Youtube, МЕЛЁSHKA STUДИЯ