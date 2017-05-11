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kalbas90
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В Ишиме прорвало дамбу, поселок ушел под воду

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Паводок накрыл соседние районы.

В городе Ишим Тюменской области сегодня рано утром прорвало дамбу. Вода хлынула в город, затопило уже 8 улиц. На данный момент идет эвакуация населения. Подтоплено 60 жилых домов, еще 30 находятся под угрозой затопления. Местами вода доходит до середины окон домов. Затопило целые улицы, мосты и дороги. В район буйства природной стихии стянуты дополнительные силы МЧС. Вместе с добровольцами они укрепляют дамбы. 
Теги: ишим , паводок , прорвало дамбу , эвакуация
Категории: Происшествия Лента новостей

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