В Ишиме прорвало дамбу, поселок ушел под воду

Паводок накрыл соседние районы.

В городе Ишим Тюменской области сегодня рано утром прорвало дамбу. Вода хлынула в город, затопило уже 8 улиц. На данный момент идет эвакуация населения. Подтоплено 60 жилых домов, еще 30 находятся под угрозой затопления. Местами вода доходит до середины окон домов. Затопило целые улицы, мосты и дороги. В район буйства природной стихии стянуты дополнительные силы МЧС. Вместе с добровольцами они укрепляют дамбы.