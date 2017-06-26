В Ирландии ведущего прогноза погоды сдуло ветром из кадра

Курьезный случай во время прямого репортажа с ведущим одного из каналов Ирландского телевидения облетел весь Мир

На одном из каналов Ирландского телевидения в прямом эфире произошел казус.

Ведущий Дэрик Хартиган во время трансляции стоял в кадре под большим оранжевым зонтом. Как вдруг налетел резкий порыв ветра, и ведущего унесло из кадра. Дэрик не растерялся и вновь появился в кадре со сломанным зонтом и продолжил репортаж. Но смеха все же избежать не удалось.

Это видео, которое опубликовал герой видео, набирает популярность в интернете. За пару дней ролик набрал более 200 тысяч просмотров.

Видео: YouTube/Deric Ó hArtagáin