В Иркутске дерево упало на автомобили

В сети появилось видео и фото с места происшествия от очевидцев

Накануне днем, 29 июня, на на улице Карла Либкнехта города Иркутска по неизвестным причинам на припаркованные автомобили упало дерево.

В сети появилось фото и видео от очевидцев с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что на улице средь ясного неба на двух автомобилях лежит упавшее дерево. Одна из девушек, возможно владелица одного из автомобилей, сообщает, что ждали ППС службу полтора часа. Затем еще через час приехали сотрудники МЧС и убрали дерево.

Сообщается, что у одной из машин помяло крышу и поцарапало заднее крыло и бампер. Второму автомобилю замяло капот ближе к стеклу и стойку возле правого зеркала.

Видео: ВК, ДТП 38RUS Иркутск

Фото: ВК, ДТП 38RUS Иркутск, Владимир Дудин, Оксана Миронова