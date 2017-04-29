В Интернете появилось видео с места массовой аварии на трассе Ленинск-Кузнецк - Новокузнецк

На трассе столкнулись 11 автомобилей

Жуткая авария произошла накануне, 28 апреля, на трассе Ленинск-Кузнецк - Новокузнецк в Кемеровской области.

Из-за сильного задымления от горящих полей на дороге столкнулись 11 автомобилей. Авария произошла на 46 километре дороги "Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк" в Беловском районе.

Очевидцы происшествия сообщают, что задымление местами было очень сильным, и автомобилям приходилось двигаться буквально вслепую. Автомобили получили значительные механические повреждения. Сведения о пострадавших людях разняться.

На место аварии выезжали медики, сотрудники ГИБДД и спасатели.

Сегодня Piter.TV опубликовал видео с места массовой аварии в Пезне, в которой столкнулось 6 автомобилей.

Видео: YouTube/Алексей Колесников