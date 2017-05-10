Ужасающее видео из Словакии: медведь устроил погоню за велосипедистом

Несколько европейцев отправились на велопрогулку в Малино Брдо. Неожиданно на молодых людей напал лесной хищник.

В минувший понедельник, 8 мая, в сети появилась жуткая запись: на велосипедистов напал бурый медведь. Судя по всему, инцидент произошел в Словакии на лесной дороге. Очевидцам удалось запечатлеть погоню на видео. Надо сказать, что за несколько дней ролик посмотрели почти 4 миллиона 325 тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как молодые люди на велосипедах спокойно проезжают по лесной тропке. Неожиданно из-за кустов появляется хищник и бежит следом за одним из спортсменов. Затем резко удаляется. К счастью, обошлось без трагических последствий.

Что касается велосипедистов, то, вероятно, перепугавшись, они повернули обратно.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось забавное видео из Башкирии: медведь выбежал на дорогу. Инцидент произошел на трассе "Уфа – Белорецк" возле села Инзер. Удивленные автомобилисты успели заснять прогулку косолапого.

Видео: youtube, Dušan Vinžík