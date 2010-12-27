В ИКМО Парнас ответили на провокацию "Яблока", "Партии роста" и "Справедливой России"

В ИКМО Парнас уверены: претензии "Справедливой России", "Яблока" и "Партии роста" не имеют под собой реальных оснований. За ними может стоять только желание создать очередную политическую провокацию, а также банально "попиариться".

В конце этой недели в петербургских электронных СМИ была опубликована крайне сомнительная информация в отношении приема документов от кандидатов в члены ИКМО Парнас. В частности, появились ничем не подтвержденные сведения, что прием документов от кандидатов закончился 26 апреля и продолжен не будет. Причем информация вбрасывалась на медийное поле с оттенком скандальности, однако без каких-либо доказательств. Этот "факт" опровергла зам главы МО Парнас Оксана Душина.

"Мы сегодня работали, принимали документы с 10 до 13 часов. Все желающие, кто не успел сделать это вчера, подали документы сегодня. С утра пришли "Партия роста" и "Яблоко". Девушка из "Справедливой России" прибежала в 13 часов. Чтобы она смогла сдать документы, работу ИКМО пришлось продлить с 13 до 14 часов. В течение всего времени работы ИКМО производилась фото фиксация", - заявила Оксана Душина.

По данным заместителя главы МО Парнас, прием документов проходил с 28 апреля по 27 мая. Три парламентские партии – ЕР, КПРФ и ЛДПР "побеспокоились заранее". В результате эти политические силы не столкнулись с какими-либо проблемами: документы приняли в срок, без проволочек и промедлений. По-другому поступили представители "оппозиции. И "Справедливая Россия", и "Партия роста", и "Яблоко" отложили все на последний день. В итоге не сложно представить, чем закончилась такая нерасторопность.

"В пятницу, перед выходными, был наплыв желающих работать в ИКМО. Документы мы принимаем у всех вне зависимости от того спортивный у них вид или нет. Соответственно, была очередь. Справедливороссы и вчера пришли поздно, за час до закрытия, поэтому не успели. То, что мы не смогли принять в пятницу, приняли сегодня. Эссеры, как всегда, провоцируют и поднимают бурю в стакане воды. Мы хотим обратиться ко всем партиям с просьбой подавать все документы заранее, а не в последний день, во избежание провокаций и конфликтных ситуаций", - заявила Оксана Душина.