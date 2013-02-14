Убийство троих боевиков попало на видео: В Хасавюрте (Дагестан) успешно прошла антитеррористическая операция

О начале спецоперации сегодня, 29 января 2017 года сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Дагестана и Национальном антитеррористическом комитете.
Спецоперация началась утром в 8:20 29 января. Как сообщает "Интерфакс", в городе изначально был блокирован частный дом в поселке Юбилейном в границах Хасавюрта. Там укрывались несколько боевиков. Сдаваться террористы наотрез отказались, а уже в 8.30 открыли по бойцам спецназа огонь из автоматического огнестрельного оружия.
Сразу же после этого начался штурм здания. Помещение в скором времени загорелось. "В ходе активной фазы спецоперации, по предварительным данным, ликвидированы трое боевиков. Спецоперация продолжается", — уточняет собеседник агентства РИА Новости.
"Силовиками было принято решение развалить дом с применением БТР. В настоящий момент идёт разбор завалов, предварительно, уже обнаружены тела трёх боевиков", — сообщает "Лайфу" источник в правоохранительных органах.
На время проведения спецоперации в Хасавюрте действует ряд специальных мер и временных ограничений. Идет проверка автомобилей и документов у населения. Личности ликвидированных устанавливаются.
Фото: VK, Газета «СПЕЦНАЗ РОССИИ» и журнал «РАЗВЕДЧИКЪ»
Видео: YouTube, Клим Петров