Убийство троих боевиков попало на видео: В Хасавюрте (Дагестан) успешно прошла антитеррористическая операция

Сегодня днём, 29 января 2017 года в Хасавюрте (Дагестан), где утром в воскресенье прошла спецоперация, были ликвидированы трое боевиков. В ходе противостояния, дом, в котором укрывались убитые, выгорел фактически до основания

О начале спецоперации сегодня, 29 января 2017 года сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Дагестана и Национальном антитеррористическом комитете.









Спецоперация началась утром в 8:20 29 января. Как сообщает "Интерфакс", в городе изначально был блокирован частный дом в поселке Юбилейном в границах Хасавюрта. Там укрывались несколько боевиков. Сдаваться террористы наотрез отказались, а уже в 8.30 открыли по бойцам спецназа огонь из автоматического огнестрельного оружия.





Сразу же после этого начался штурм здания. Помещение в скором времени загорелось. "В ходе активной фазы спецоперации, по предварительным данным, ликвидированы трое боевиков. Спецоперация продолжается", — уточняет собеседник агентства РИА Новости.









"Силовиками было принято решение развалить дом с применением БТР. В настоящий момент идёт разбор завалов, предварительно, уже обнаружены тела трёх боевиков", — сообщает "Лайфу" источник в правоохранительных органах.

На время проведения спецоперации в Хасавюрте действует ряд специальных мер и временных ограничений. Идет проверка автомобилей и документов у населения. Личности ликвидированных устанавливаются.

Фото: VK, Газета «СПЕЦНАЗ РОССИИ» и журнал «РАЗВЕДЧИКЪ»

Видео: YouTube, Клим Петров