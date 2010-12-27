В Харькове демонтировали бронзовый барельеф маршалу Жукову‍

Бронзовый барельеф маршалу Жукову убрали со здания, расположенного возле станции метро "Дворец спорта" в Харькове

С многоэтажного дома в Харькове сняли табличку с барельефом маршала Советского Союза Георгия Жукова, в честь которого был назван проспект до переименования. Доска висела по адресу проспект Московский, 190/1, возле станции метро «Дворец спорта», (бывшая «Маршала Жукова») и проспекта Петра Григоренко.

Данный барельеф служил своеобразным указателем и был демонтирована в штатном режиме, поскольку проспект переименован. По словам секретаря городской комиссии по вопросам топонимики и охране историко-культурной среды при Харьковском городском совете Алексея Хорошковатого, теперь барельеф будет храниться на складе балансодержателя как материальная ценность.