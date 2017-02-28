Видео погони со стрельбой в Нижневартовске попало в сеть

Возле школы неизвестные гнались за автомобилем, затем ранили водителя и скрылись с места происшествия. С огнестрельным ранением в грудь, пострадавший госпитализирован. Пули пробили стены лицея и жилого дома.

Сегодня утром, 28 февраля, в Нижневартовске неизвестные устроили погоню со стрельбой. Инцидент произошел около 10 часов возле Лицея №2 по Омской улице. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы, а кадры страшной перестрелки угодили в сеть.

Предположительно, злоумышленники на "Солярисе" долгое время преследовали "Ниссан". Затем начали стрелять. В результате чего, иномарка перевернулась, а 42-летний водитель получил огнестрельное ранение в грудь. Во время перестрелки, несколько пуль угодили в стены школы и жилого дома. Пострадавшего мужчину в срочном порядке госпитализировали в больницу. В данный момент о его состоянии не сообщается.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Стражи порядка опрашивают свидетелей перестрелки, устанавливают детали произошедшего. Также правоохранители пытаются разыскать и задержать нападавших.

Помимо водителя и его внедорожника, пострадали еще несколько машин. К счастью, среди учеников и жильцов дома потерпевших нет.





Видео: youtube, Tyumen Times2

Фотографии: группа вконтакте "Привет, сей час Нижневартовск"