В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов

Согласно законопроекту внесенному в Госдуму, предполагается запретить курение "в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров" от входов в подъезды многоквартирных домов

Члены Совета Федерации внесли в Государственную думу законопроект, согласно которому вводится запрет на курение на расстоянии менее 10 метров от подъездов многоквартирных домов. По мнению авторов законопроекта, после того как было официально запрещено курение в подъездах, сложилась ситуация, когда курящие граждане стали курить прямо у входных дверей в подъезд. Из-за этого страдают люди с заболеваниями дыхательных путей и дети.

Принятие и реализация очередного антитабачного федерального закона приведет к снижению нежелательных последствий для некурящего населения, говорится в пояснительной записке к законопроекту.