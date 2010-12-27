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В Германии священника заменили роботом‍
Сегодня, 0:30
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Sheker
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В Германии священника заменили роботом‍

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В немецком городе прихожан одной из церквей благословляет робот

 В одной из церквей немецкого города Виттенберг священника заменили роботом. Об этом сообщает Daily Mirror.

Робот приветствует человека, а затем предлагает выбрать голос и тип благословения. Потом робот возносит металлические руки к небесам и произносит «Да благословит тебя Бог». После этого робот читает изречение из Библии, которое можно распечатать.

Реакция прихожан на новоявленного «священника» оказалась неоднозначной. Верующим сложно принять благословение от машины, тогда как у людей, далеких от религии, он вызывает живой интерес.       

 

 

 

 

 

 

Фото: mirror.co.uk

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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