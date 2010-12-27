В Германии священника заменили роботом‍

В одной из церквей немецкого города Виттенберг священника заменили роботом. Об этом сообщает Daily Mirror.
Робот приветствует человека, а затем предлагает выбрать голос и тип благословения. Потом робот возносит металлические руки к небесам и произносит «Да благословит тебя Бог». После этого робот читает изречение из Библии, которое можно распечатать.
Реакция прихожан на новоявленного «священника» оказалась неоднозначной. Верующим сложно принять благословение от машины, тогда как у людей, далеких от религии, он вызывает живой интерес.
Фото: mirror.co.uk