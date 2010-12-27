Петербуржцы поедут в Гатчину и Приозерск в автобусах с кондиционерами

Новые автобусы начали обслуживать межрегиональные маршруты из Санкт-Петербурга в районные центры области. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на пресс-службу областного правительства, комфортабельные автобусы российского производства с символикой 90-летия Ленинградской области начали обслуживать межрегиональные маршруты из Санкт-Петербурга в районные центры области.



Автобусы с мягкими сидениями, кондиционерами и видеоэкранами ежедневно курсируют от станции метро «Московская» до Гатчины и от станции метро «Девяткино» до Приозерска. Автобус, следующий в Приозерск, делает остановки в Лосево и Сосново. Забронировать билет на рейс по этому маршруту можно заранее.



Брендированные автобусы впервые представили в рамках Дней Ленинградской области в Москве, в начале мая текущего года. Проект реализован региональным управлением по транспорту совместно с компанией «Питеравто».