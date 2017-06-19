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"Пьяного утопленника" извлекли из реки Ижора в Гатчинском районе

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Накануне в Гатчинском районе Ленобласти в реке Ижора обнаружили тело 40-летнего мужчины. Погибший находился в сильной степени алкогольного опьянения.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Гатчинском районе из реки Ижора извлекли тело 40-летнего мужчины. Установлено, что погибший, находясь в нетрезвом состоянии, пошел за водой на реку, где поскользнулся и упал в воду.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

Теги: происшествия спб
Категории: Новости СПб

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