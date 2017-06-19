"Пьяного утопленника" извлекли из реки Ижора в Гатчинском районе

Накануне в Гатчинском районе Ленобласти в реке Ижора обнаружили тело 40-летнего мужчины. Погибший находился в сильной степени алкогольного опьянения.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Гатчинском районе из реки Ижора извлекли тело 40-летнего мужчины. Установлено, что погибший, находясь в нетрезвом состоянии, пошел за водой на реку, где поскользнулся и упал в воду.



Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Ленинградской области.