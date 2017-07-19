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В Гатчине молодая хулиганка укусила полицейского

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В Гатчине задержанная за хулиганство 16-летняя девушка укусила сотрудника полиции.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Гатчине 16-летняя девушка задержанная за хулиганство укусила полицейского.

Вопиющий случай произошел в июне текущего года, когда сотрудники правопорядка приехали на вызов по поводу хулиганства в одно из гатчинских кафе. Молодому человеку, пытавшемуся выбить стекла заведения, полицейские предложили проследовать в отдел полиции. Задержанию помешала молодая сообщница, которая выхватила у одного из правоохранителей документы и попыталась скрыться.

Когда девушку все-таки усадили в полицейскую машину, она укусила одного из сотрудников правопорядка в предплечье левой руки. Телесные повреждения оказались не опасны для здоровья.

По установлению причин случившегося проводится проверка. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Теги: новости ленобласти , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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