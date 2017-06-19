Запасной газон для стадиона на Крестовском зарезервировали, но не оплатили

В Гатчине хранится запасной газон для "Санкт-Петербург Арены". Как сказал вице-губернатор Игорь Албин на пресс-конференции в Доме журналиста, трава необходима "на всякий случай". Чиновник отметил, что в порядке резерва рулонный газон зарезервировали. Однако пока его не оплатили.

К газонному покрытию стадиона ан Крестовском были большие претензии во время матча в мае. После этого траву сняли и настелили искусственно выращенный газон. Piter.tv передавал, что стадион на Крестовском полностью застелили выращенным в Гатчине газоном.

В субботу, 17 июня, прошел первый матч Кубка конфедераций ФИФА 2017. Россия победила Новую Зеландию в первом матче Кубка конфедераций.

Видео: instagram.com/evdpronin