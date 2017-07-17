В Гатчине гастарбайтер дважды изнасиловал местную жительницу

Выходец из бывшей союзной республики применил насилие к своей жертве

Жительница Гатчины обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. По словам пострадавшей, преступление было совершено, когда она была в гостях у своего знакомого мужчины, разнорабочего по профессии, выходца из Белоруссии.

По словам заявительницы, мужчина применил к ней грубую физическую силу и изнасиловал. После этого женщине (возможно, под угрозой расправы) пришлось ехать вместе с насильником в один из торговых центров. Там он изнасиловал пострадавшую еще раз.

Заявление об изнасиловании принято, по факту произошедшего проводится проверка.

Видео: архив