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В Гатчине гастарбайтер дважды изнасиловал местную жительницу

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Выходец из бывшей союзной республики применил насилие к своей жертве

Жительница Гатчины обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. По словам пострадавшей, преступление было совершено, когда она была в гостях у своего знакомого мужчины, разнорабочего по профессии, выходца из Белоруссии. 

По словам заявительницы, мужчина применил к ней грубую физическую силу и изнасиловал. После этого женщине (возможно, под угрозой расправы) пришлось ехать вместе с насильником в один из торговых центров. Там он изнасиловал пострадавшую еще раз. 

Заявление об изнасиловании принято, по факту произошедшего проводится проверка. 

Видео: архив 

Теги: гатчина , двойное изнасилование , изнасилование , ленобласть , петербург
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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