Двухлетний малыш из Гатчины тяжело отравился таблетками от головы

Мальчика дошкольного возраста доставили в больницу Гатчины. У двухлетнего ребенка наблюдались симптомы отравления лекарственными препаратами.

В четверг, 2 марта, в приемный покой Гатчинской больницы прибежали испуганные родители с маленьким сыном. Ребенок в возрасте двух лет и трех месяцев наелся таблеток от головное боли. Пациент поступил в госпиталь около семи часов вечера.

Врачи наблюдали у мальчика симптомы тяжелого отравления лекарственными препаратами. Родители признались, что малыш сумел добраться до лекарства по их недосмотру. Не сообщается, сколько таблеток нурофена ребенок успел съесть. Но он находится в больнице в тяжелом состоянии. Доктора делают все возможное для его спасения.

Иногда лекарствами отравляются не только маленькие дети. Но и вполне взрослые дети. Старшеклассница из Веселого Поселка наглоталась неизвестных таблеток. Состояние здоровья девочки оказалось средним. После необходимой помощи ее жизнь была вне опасности. Подробности инцидента выясняют полицейские. Ранее в Забайкалье школьники в шутку наглотались таблеток и отравились. Семь подростков решили попробовать психотропы и угодили в больницу.