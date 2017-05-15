В Гатчине четырёхлетний ребенок выпал с пятого этажа

Мальчик оперся на москитную сетку, упал с высоты и чудом остался жив

В Гатчинскую районную больницу накануне в середине дня привезли четырехлетнего мальчика, который несколько ранее выпал из окна четвертого этажа многоэтажного дома. Как стало известно, ребенку чудом удалось выжить, однако медики оценивают его состояние как тяжелое.

По предварительным данным, причиной падения маленького ребенка из окна стало, как это часто случается, сочетание двух факторов: недосмотр родителей и москитная сетка, которой было прикрыто распахнутое по случаю теплой погоды окно.

Напомним, из года в год с наступлением лета десятки детей по всей стране страдают (а то и погибают) от москитных сеток на окнах. Надежность их кажущаяся, и регулярно дети не удерживаются на подоконниках, опираясь на сетки, и падают вниз.

По факту падения четырехлетнего мальчика в Гатчине Следственный комитет РФ начал проверку. Отмечается, что семья, где растет ребенок, ранее в поле зрения полиции и органов опеки не попадала, считалась благополучной.

Видео: архив