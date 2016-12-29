В "Галерее" поймали извращенца, который пытался изнасиловать ребенка

По горячим следам задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать девятилетнюю девочку

Накануне в полицию обратилась мать девятилетней школьницы. 27-летняя петербурженка рассказала, что к ее дочери в торгово-развлекательном центре "Галерея" приставал неизвестный мужчина. По словам женщины, ее ребенка пытались изнасиловать.

Как стало известно, задержать подозреваемого в попытке изнасилования маленькой девочки удалось через короткое время в тот же день, что называется, "по горячим следам".

Задержанный оказался 26-летним уроженцем Таджикистана. Его задержали. По факту происшествия проводится проверка.

Отмечается, что едва не пострадавшей от лап извращенца девочке девять лет, она учится в третьем классе коррекционной школы.

Видео: из архива