В ГИБДД установили личность водителя Porshe, который не пропустил скорую помощь в Петербурге

Появились подробности дорожного инцидента с машиной скорой помощи и дорогим Porshe в Петербурге.

Социальные сети и СМИ помогли ГИБДД разобраться в истории со столкновением водителя Porshe и врачей скорой помощи в Петербурге. По данным пресс-службы ГИБДД, личность автохама в коричневой куртке установлена. Теперь его привлекут к административной ответственности. Вряд ли наказание для человека, который отказывался пропустить машину скорой помощи, будет жестким. По официальной информации, он можетполучить штрав в размере 500 рублей или лишиться прав на управление транспортным средством на 1-3 месяца. Однако справедливость всеравно восстановлена: петербуржец поплатился за свои хамские действия на Новочеркасском проспекте.

Отметим, что ЧП произошло в одном из дворов на Новочеркасском проспекте. Там молодой мужчина долгое время не пропускал машину скорой помощи, преграждая дорогу своим Porshe. В это время в автомобиле находилась больная пожилая женщина в тяжелом состоянии. Только давление со стороны прохожих и угрозы вызвать полицию подействовали на человека в коричневой куртке. А позже полиция действительно нашла его при помощи видео, залитого в Сеть.

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