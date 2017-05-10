В Форносово автомобиль "прилег" на забор: погиб водитель

Очевидцы сообщают о необычной аварии в поселке городского типа Форносово. Там легковой автомобиль завалился на бок вплотную к ограде частного дома.

Первый рабочий день после праздников начался со странной аварии в поселке городского типа Форсоново. Там легковой автомобиль по неизвестным причинам улетел с дороги и перевернулся. При этом машина завалилась на бок и прижалась к забору частного дома.

Как сообщает очевидец, ДТП произошло около семи часов утра. Подробности не известны. Как и не понятно, что же произошло с водителем. Свидетели передают, что около места аварии лежало накрытое тело.

- Труп накрытый лежал рядом с авто, - написал пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Антон Плюснин.

Подобная авария могла произойти из-за различных причин: гололеда, колейности на дороге или другого автомобиля. Ранее Piter.tv сообщал, что синоптики Петербурга обещают майский снег и холод в среду. При этом в МЧС предупреждали водителей о гололеде, который может появиться на дорогах ближе к утру.

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