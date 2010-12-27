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В Финском заливе нашли бомбардировщик военных времен
Сегодня, 16:27
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Shdaria
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В Финском заливе нашли бомбардировщик военных времен

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В Финском заливе нашли американский бомбардировщик Douglas DB-7 Boston / A-20 Havoc.

 На дне Финского залива около линии Балтийского газопровода обнаружен бомбардировщик времен Второй мировой войны в хорошем состоянии.

Самолет на глубине 100 метров, он почти не поврежден. Длина воздушного судна состовляет 11 метров, а длина крыльев - 18 метров. 

Известно, что нашедший самолет американский бомбардировщик Douglas DB-7 Boston / A-20 Havoc, который использовался во время войны и Советским Союзом в том числе. 

Как сообщают специалисты, такая находка - редкость, потому что обычно самолеты удается найти в худшем состоянии. 

Теги: вторая мировая война , нашли бомбардировщик , петербург , финский залив
Категории: Лента новостей Новости СПб

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