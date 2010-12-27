В Финском заливе нашли бомбардировщик военных времен

На дне Финского залива около линии Балтийского газопровода обнаружен бомбардировщик времен Второй мировой войны в хорошем состоянии.
Самолет на глубине 100 метров, он почти не поврежден. Длина воздушного судна состовляет 11 метров, а длина крыльев - 18 метров.
Известно, что нашедший самолет американский бомбардировщик Douglas DB-7 Boston / A-20 Havoc, который использовался во время войны и Советским Союзом в том числе.
Как сообщают специалисты, такая находка - редкость, потому что обычно самолеты удается найти в худшем состоянии.