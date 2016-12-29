В Финском заливе продолжаются поиски пропавшего судна

На месте исчезнувшего судна осталось масляное пятно

Накануне утром спасатели получили сигнал бедствия от рыболовецкого судна, которое шло по Финскому заливу. Сообщается, что Морской координационный спасательный центр из акватории Финского залива, примерно в 10 км от деревни Липово Кингисеппского района, получил сигнал SOS с рыболовецкого бота «Monni».

Вышедшие в этот квадрат спасатели судна не обнаружили, вместо него там было только масляное пятно. Сообщается, что на борту пропавшего судна было три человека – капитан и два матроса, 41 и 35 лет.

Утром и днем пятого января 2017 года поисково-спасательные работы продолжаются. Утром 5 января на место происшествия прибыли водолазы регионального поисково-спасательного отряда ГУ МСЧ Ленинградской области.

видео: архив