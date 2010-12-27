Экс-главу ГУ ДОДД задержали у трапа самолета в Финляндии

В столице Финляндии задержали бывшего петербургского чиновника, который с 2009 года обвиняется в мошенничестве при распределении бюджетных средств.

Бывшего главу управления Дирекции по организации дорожного движения Петербурга Андрей Корчагина задержали в четверг, 20 апреля, в Хельсинки. Российская полиция разыскивала мужчину более шести лет. Финские спецслужбы задержали мужчину прямо у трапа самолета по запросу Интерпола.

Сейчас Корчагин находится под арестом. А российские правоохранительные органы оформляют документы на экстрадицию.

На родине мужчину обвиняют в мошенничестве при распределении бюджетных средств. Из России мужчина испарился еще в 2009 году, когда в его ведомстве прошли обыски. Был арестован первый зам Корчагина: Александр Лащ. Позже его осудили на 7,5 лет условно. А вот пропавший глава ГУ ДОДД почти через год объявился в Англии. Однако Великобритания не стала выдавать мужчину.

В марте Piter.tv сообщал, что замдиректора Эрмитажа отправили под домашний арест по делу о крупном мошенничестве. Меру пресечения для Михаила Новикова выбирал Лефортовский суд Москвы.