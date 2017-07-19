Машина времени в Эрмитаже: в музее создали фильм-экскурсию с очками виртуальной реальности‍

В Эрмитаже появился виртуальный кинотеатр, с помощью которого можно путешествовать во времени.

21 июля в Петербургском Зимнем дворце состоится презентация фильма "Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве". Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что просмотр фильма организуют в самом музее, в кинотеатре виртуальной реальности.

Фильм продолжительностью 19 минут может увидеть любой посетитель Эрмитажа. Стоит отметить, что картина создана по уникальной технологии с обзором в 360 градусов. В музее отведено специальное помещение на 24 места, там постоянно будут показывать фильм, а для его просмотра зрителям необходимо надевать специальные VR-очки.

Фильм "Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве" покажет историю музея со времен императрицы Екатерины Великой до сегодняшних дней. В ходе просмотра, зрители будут перемещаться из зала в зал, тем самым попадая из одного столетия - в другое.

Отметим, что ведущим виртуальной экскурсии по векам будет персонаж, которого сыграл известный актер Константин Хабенский, облаченный в исторический костюм. В кадре зрители увидят и директора музея Михаила Пиотровского – в роли директора музея. Режиссер фильма – Михаил Антыков.

Фильм получит полный перевод на английский язык, а пока иностранцам предоставляется возможность просматривать ленту с английскими субтитрами.

Фото: Официальный сайт Государственного музея Эрмитажа