Маноло Бланик воплотил свою мечту, открыв выставку своих туфель в Эрмитаже

Известный дизайнер обуви Маноло Бланик открыл в Главном штабе Эрмитажа выставку дизайнерских туфель, созданных им за 45 лет работы.

В продолжении выставок, посвященных моде и дизайну, в Главном штабе Эрмитажа Северной столице открыли "Маноло Бланик. Обувь как искусство". В экспозицию вошли туфли. Созданные дизайнером за 45 лет работы.

Желанные многими модницами "лодочки" разбили на шесть секций: "Гала", "Искусство и Архитектура", "Природа", "Сердце", "Материалы" и "География". Вместе с изменением дизайна обуви можно проследить развитие вкуса общества и собственного стиля у самого мастера. Кроме того, в коллекцию вошли около 30 авторских рисунков.

Дизайнер Маноло Бланик признался, что у него была мечта о выставке в храме искусства – петербургском Эрмитаже. Как передает "Петербургский дневник", создатель обуви поделился, что для него выставка – это большая честь.