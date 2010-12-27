В Екатеринбурге школьника с ДЦП не пригласили на последний звонок

Ребенка с ДЦП не пригласили на последний звонок

25 мая в Екатеринбурге произошел инцидент. Первоклассника с тяжелой формой ДЦП не пригласили на последний звонок. Городская прокуратура уже пообещала провести проверку резонансной истории. Известно, что подобное уже случалось в День Победы и день съемок общей фотографии.

Глава управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева сообщила, что директор приносит извинения родителям мальчика. Она утверждает, что сотрудники школы просто ошиблись, однако в их действиях не было злого умысла. А прокуратура тем временем выясняет, имела ли место дискриминация ребенка.