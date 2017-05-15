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Жесткое видео из Екатеринбурга: неизвестные зверски избили продавца

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Двое злоумышленников ворвались в пивную лавку, устроили погром и напали на кассира. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу.

В минувшее воскресенье, 14 мая, в Екатеринбурге двое мужчин зверски избили продавца пивного магазина. Инцидент произошел вечером на улице Пальмиро Тольятти. После происшествия очевидцы незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, драка попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Предположительно, несколько мужчин зашли в пивной магазин. Затем между продавцом и посетителями завязался конфликт, который моментально перерос в ожесточенную драку. На кадрах можно заметить, как двое крупных парней избивают щуплого продавца сначала в лавке, а позже на улице. 

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия. Известно, что потерпевшего с черепно-мозговой травмой и множественными ссадинами госпитализировали в больницу. Что касается нападавших, то им удалось сбежать. По предварительным данным, злоумышленники устроили небольшой погром, однако ничего не украли.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Южно-Сахалинска: пьяный неадекват с ножом напал на прохожих.

Видео: youtube, EugeneTit1

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Категории: Лента новостей Новости России

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