Смертельное видео из Екатеринбурга: мужчина сорвался с 10 этажа

Молодой человек выпал с балкона многоэтажки. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

В минувший понедельник, 15 мая, в Екатеринбурге 28-летний мужчина сорвался с балкона, расположенного на 10 этаже. Инцидент произошел в пятом часу вечера около дома №27 на Братской улице. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть на видео смертельное падение.

На кадрах можно заметить, как молодой человек некоторое время стоит на карнизе, держась за перила балкона. Однако через несколько минут он срывается и падает вниз. К сожалению, пострадавший получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали трагедии. По предварительным данным, молодой человек находился в гостях у своих знакомых. По какой причине, мужчина выпал из квартиры, пока неизвестно.

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