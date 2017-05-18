Давка из-за дешевого сахара в супермаркете Екатеринбурга попала на видео

В интернете опубликовали видео из супермаркета снятое очевидцем

Жители Екатеринбурга устроили настоящую давку в супермаркете "Окей" на улице Репина в Екатеринбурга.

Причиной столько бурного поведения посетителей магазина стал необычно дешевый сахарный песок. Цена за 5 кг пакет составляла 149 рублей. На опубликованных кадрах можно увидеть, что грузчики подвозят в торговый зал упаковки с сахарным песком. Покупатели сгрудились вокруг места с сахаром и, мешая и толкая друг друга, вытаскивают пакеты с сахаром.

Сообщается, что этот инцидент произошел пару дней назад.

Видео: YouTube/ Just Games