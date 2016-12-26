Видео из Екатеринбурга: голый парень прокатился на ватрушки по центру города

Житель Урала не испугался 20-градусного мороза. Ради собственного шоу он разделся догола, сел на привязанную к машине ватрушку и с ветерком прокатился по проспекту Ленина.

В минувшую субботу, 11 февраля, молодой парень из Екатеринбурга рискнул своим здоровье ради эффектных кадров. Местный житель обнажился до нижнего белья в минусовую погоду, привязал надувные санки к автомобилю, сел на них поудобнее и прокатился с ветерком по центру города. На кадрах можно заметить, что автомобиль едет с вполне приличной скоростью. Экстремала снимали друзья, которые бежали вслед за обнаженным другом. Видимо, чтобы ненароком не отморозить себе жизненно важные органы, парень укутался в шарф, надел шапку, трусы и ботинки.

После того, как приключение екатеринбуржца закончилось, молодой человек признался, что это было "очень круто", и что он не рекомендует повторять подобное. Вероятно, это не последнее представление уральцев. Парни планируют создавать собственное шоу. Уже идет работа над будущими выпусками. Об этом пишет E1.RU.

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Видео: youtube, E1.RU - резервный канал