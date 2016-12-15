В Доме книги карманник обокрал иностранку на миллион рублей

54-летняя сотрудница ООН из Иордании лишилась рюкзака с деньгами и украшениями

В последний день июня 2017 года в петербургском Доме книги обокрали туристку из Иордании. Это произошло около половины шестого часа вечера, когда 54-летняя женщина, сотрудница ООН, покупала в доме Зингера книги. Вор украл рюкзак, который ей принадлежал.

Как рассказала туристка, которая обратилась в полицию, в пропавшей сумке было много ценностей – деньги, карточки, ювелирные украшения, а также дорогой фотоаппарат. Также она описала приметы предполагаемого карманника.

Несколько дней спустя полиция задержала – там же, у Дома книги – 35-летнего безработного мужчину. При нем правоохранители обнаружили некоторые из украденных в иорданской туристки вещей. Однако кое-что вернуть пострадавшей не удалось: вор успел продать награбленное.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемого карманника отпустили под подписку о невыезде из Петербурга.

Видео: архив youtube