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В Доме книги карманник обокрал иностранку на миллион рублей

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54-летняя сотрудница ООН из Иордании лишилась рюкзака с деньгами и украшениями

В последний день июня 2017 года в петербургском Доме книги обокрали туристку из Иордании. Это произошло около половины шестого часа вечера, когда 54-летняя женщина, сотрудница ООН, покупала в доме Зингера книги. Вор украл рюкзак, который ей принадлежал. 

Как рассказала туристка, которая обратилась в полицию, в пропавшей сумке было много ценностей – деньги, карточки, ювелирные украшения, а также дорогой фотоаппарат. Также она описала приметы предполагаемого карманника. 

Несколько дней спустя полиция задержала – там же, у Дома книги – 35-летнего безработного мужчину. При нем правоохранители обнаружили некоторые из украденных в иорданской туристки вещей. Однако кое-что вернуть пострадавшей не удалось: вор успел продать награбленное. 

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемого карманника отпустили под подписку о невыезде из Петербурга. 

Видео: архив youtube  

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Теги: дом книги , карманная кража , кража , ограбили иностранку , оон , петербург
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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