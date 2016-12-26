В День города ведущие певцы мира исполнят лучшие оперные композиции на Дворцовой

День основания Петербурга снова отпразднуют классикой на Дворцовой площади. В этом году на главной площади выступят лучшие певцы зарубежных и российских оперных театров.

"Классика на Дворцовой" уже стала традиционным атрибутом празднования Дня города Северной столицы. В этом году главная площадь города снова преобразится в театр. 27 мая пройдет масштабный концерт оперного и хореографического искусства.

В особенную программу этого года вошли выступления солистов ведущих оперных сцен мира – от Ла Скала и Ковент Гарден до Метрополитен Опера и Венской оперы. В том числе будут выступать и ученики отечественной оперной школы. На Дворцовой прозвучат классические произведения, старинные песни и фрагменты известных оперетт за авторством Моцарта, Пуччини, Россини, Штрауса и других.

Аккомпанировать солистам будет Симфонический оркестр Михайловского театра. Как и годами ранее, все произведения будут только в живом исполнении.

Каждый номер превратят в мини спектакль с роскошными костюмами и художественной атмосферой. Чтобы полет драматургической фантазии смогли оценить все зрители, происходящее на сцене будет транслироваться на пять экранов. А для создания визуальных аффектов площадь оденут в 200 квадратных метров видеопроекционного полотна. Организаторы ожидают не менее полумиллиона зрителей.

Видео: Instagram / dasha_novikova, avroradudevan