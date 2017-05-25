Дорожники будут усиленно убирать улицы в День города Петербурга

Дорожные и садово-парковые предприятия Северной столицы в День города будут трудиться в усиленном режиме. Подготовка к празднику уже началась: с улицы чистят от мусора.

В День города в Северной столице будут работать усиленные бригады дорожных и садово-парковых предприятий. Сотрудники будут оперативно убирать мусор после масштабный мероприятий. Совещание о подготовке и поддержанию чистоты во время праздника провел председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Дорожное предприятие "Центр" сформирует специальные мобильные бригады для оперативной уборки Дворцовой площади. Обеспечивать чистоту главной площадки города будет 52 человека. Чтобы центр не засоряли мусором, установят дополнительные 44 контейнера для мусора. Чистить центр Петербурга будут 40 поливальный и вакуумно-подметальных машин.

Сейчас специалисты моют улицы, где пройдут мероприятия. Уборка не остановится и в ночное время между праздничными днями.

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