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В День Победы на улицах Петербурга будут работать более тысячи дворников

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Народные гуляния, как водится, оставят после себя тонны мусора

В День Победы 9 мая, сообщили в комитете по благоустройству. Особое внимание будет направлено на Дворцовую площадь, где пройдет парад военной техники, и на Невский проспект.

Дорожные и садово-парковые предприятия будут работать в этот день в усиленном режиме с раннего утра до позднего вечера. 

Как сообщается, только за оперативной очисткой урн в центре Петербурга будут следить сорок работников. Еще двести пятьдесят сотрудников ГУП "Центр" отрядили, чтобы следить за чистотой в парках и скверах.

видео: архив

Теги: дворники , день победы , петербург , уборка в день победы
Категории: Новости СПб

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