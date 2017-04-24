Над Петербургом пролетит гигантская георгиевская лента в День Победы

В День Победы над Северной столицей пронесут георгиевскую ленту размером 20 на 3 метра. Неофициальный символ праздника пролетит над городом три раза: 7, 8 и 9 мая.

Жителей Петербурга в дни празднования победы в Великой Отечественной войне ждет необычное зрелище. Три дня над городом будет летать огромная георгиевская лента. Впервые самолет с баннером 20 на 3 метра поднимется в небо 7 мая. Летчик пролетит от аэродрома Гостилицы до парка 300-летия Петербурга и обратно. Вылет состоится с двух до трех часов дня.

На следующий день, 8 мая, самолет несколько увеличит маршрут: от аэродрома он пролетит до Сестрорецка. Возвращаться домой он будет через Кронштадт и Ломоносов.

Непосредственно в День Победы георгиевскую ленту пронесут от Гостилиц до Шушар, вдоль КАД, а около ЗСД самолет свернет в сторону аэродрома.

Носить полотно будет Piper PA-25 Pawnee га высоте от двухсот до пятисот метров. Материал ленты – износостойкий. Проект подготовили авиаклубы "ПитерПолет" и "Невский аэроклуб".