В Дагестане в море погиб подросток, двое пропали

В Дагестане проводится проверка по факту гибели 17-летнего подростка в Каспийском море, двое его друзей пропали

20 июня в Дагестане три подростка пропали в Каспийском море. Как сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану, примерно в 13 часов в процессе купания по неустановленным причинам троих несовершеннолетних унесло в море. Позднее тело одного из них выбросило на берег.

В данный момент спасательная служба Дагестана проводит все возможные меры для поиска пропавших. По данному факту следственным комитетом РФ проводится изучение всех обстоятельств исчезновения подростков и причины, по которой спасатели не смогли своевременно отреагировать на случившееся.