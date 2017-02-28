В Дагестане на видео попала жесткая драка полиции с местными жителями

В Дагестане произошла массовая драка между ППСниками и группой молодых парней.

В Дагестане произошел конфликт между пятью молодыми людьми и нарядом ППС. Парни оказали сопротивление полиции и устроили с ними кулачные бои. ЧП попало на видео и уже получило популярность в Сети. Судя по всему, конфликт случился во время попытки полиции задержать молодых людей. Дагестанцы дали бой офицерам, однако победителями из него вышли все-таки силовики. Один из полицейских выстрелил в воздух из автомата, после чего их противники быстро успокоились и согласились проехать в отделение полиции.

На видео можно заметить, что драка происходит рядом с автомобилем ППС. Особенно сильно проявляет незаконную активность один из дагестанцев. Он наносит полицейском серию кулачных ударов по корпусу и пытается вырваться из его рук. Впрочем, и другие парни ведут себя не очень красиво: некоторые из них нападают на полицейских со спины и активно дерутся, несмотря на численное превосходство. Причины конфликта и место, в котором произошло данное ЧП, пока что не сообщается.

Видео: Олег Котов, Youtube