Грузовик развалился пополам: две фуры не поделили трассу в Усть-Луге

В Кингисеппском районе на большой скорости два большегруза протаранили друг друга. В смертельном ДТП погиб водитель МАЗа, жизнь второго висит на волоске.

Сегодня утром, 1 марта, в Ленобласти дорогу не поделили две фуры: МАЗ и Volvo. Инцидент произошел в районе 9 часов на 52 километре трассы подъездного пути к порту Усть-Луга. В результате жесткого столкновения погиб один из водителей. Очевидцы происшествия на место аварии незамедлительно вызвали спасательные службы.

В данный момент в районе ДТП работаю сотрудники дорожной службы, скорой помощи и МЧС. Известно, что после столкновения один из грузовиков развалился пополам и угодил в кювет. Водитель отечественного автомобиля, 46-летний мужчина, получил травмы, который оказались не совместимыми с жизнь. Он погиб на месте жуткой аварии. Второго 46-летнего водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Сейчас медики пытаются спасти его жизнь.

Также в настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По какой причине произошло столкновение, предстоит выяснить сотрудникам полиции.

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