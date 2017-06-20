В ДТП в Семилукском районе пострадала семья с двумя маленькими детьми

В сети появилось видео с места аварии

Накануне, 19 июня, в Семилукском районе Воронежской области на мосту через реку Дон произошла серьезная авария, в которой пострадали 4 человека, в том числе двое маленьких детей.

В первой половине дня практически лоб в лоб столкнулись два встречных автомобиля ВАЗ-2115 и ГАЗ-2110. От мощного удара "пятнадцатую" сильно искорежило. Все, кто находились в автомобиле ВАЗ, получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в больницу. Сотрудники МЧС с помощью специнструментов извлекали 35-летнего водителя, так как он был зажат. Серьезно пострадала и его 38-летняя жена. Сыновья 4 и 7 лет получили незначительные травмы. Дети находились в специализированных детских удерживающих креслах. Водитель "Волги" не пострадал.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Видео: ВК, Местоположение ДПС Воронеж & AutoVoronezh Online