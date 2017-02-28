В ДТП с перевертышем на Дворцовой набережной пострадал полицейский

В серьезной аварии в центре Петербурга пострадал человек

В ночь на вторник, 28 февраля 2017 года, на Дворцовой набережной в Петербурге произошла серьезная авария. Там после столкновения с микроавтобусом на крышу опрокинулся легковой автомобиль.

Как сообщается, авария у дома №6 по Дворцовой набережной произошла незадолго до полуночи. Столкнулись Land Rover и микроавтобус Ford Transit. Внедорожник сперва врезался в поребрик, а потом оказался на встречной полосе и ударил «Форд». После этого иномарка опрокинулась на крышу.

– Прям перед нами на Дворцовой набережной у Троицкого моста у Ленд Ровера Дискавери лопнуло колесо, он заскочил на бордюр, а потом на встречку и прилетел вроде в "транзит" в котором ехали двое полицейских, у водилы повреждена нога, стоять не может. – рассказали свидетели происшествия. – В Дискавери ехали 3-4 парня лет по 20-23, отделались испугом и парой царапин.

За рулем Ford Transit был 52-летний сотрудник полиции на метрополитене. Известно, что он пострадал в аварии и был госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.