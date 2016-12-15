В ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане погибли 13 человек

На автодороге Альметьевск – Заинск столкнулись грузовик и автобус, который после удара перевернулся и загорелся.

В Татарстане в ночь на 2 июля столкнулись грузовик и автобус. Авария случилась на 52 км автодороги Альметьевск – Заинск.

Информация о крупном ДТП поступила в 00:40. Как стало известно, в девяти километрах от города Заинск произошло столкновение грузовика, буксируемого автомобилем "КамАЗ", и пассажирского автобуса "Неоплан". После автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся.

Авария могла произойти после того, как водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика, сообщает Следственный комитет Татарстана. По предварительным данным, в результате аварии погибли 13 человек, а еще 12 получили ранения средней тяжести.

Главное следственное управление МВД по республике возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В рамках расследования уголовного дела задержат двух водителей автобуса и водителя грузовика. Сегодня, 2 июля, объявлено в Татарстане днем траура.

Фото: youtube.com / МЧС Татарстан