Смертельное ДТП: под Тосно погибла пассажирка

На Московском шоссе легковушка вылетела на встречку и протаранила маршрутное такси. Пострадали 6 человек, одна женщина погибла.

Накануне вечером, 26 января, на Московском шоссе под Тосно иномарка врезалась в автобус. Водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В результате его занесло, и автомобиль правым боком протаранил маршрутку. От удара машину буквально смяло. Пассажирка иномарки скончалась на месте, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще пострадали четыре человека, которые ехали в автобусе, среди них – ребенок. Инцидент произошел около 17:00 на 13 км подъезда к Тосно.

После столкновения очевидцы вызвали спасательные службы. На место жуткой аварии выехали сотрудники полиции и скорая. Всем потерпевшим была оказана медицинская помощь, водителя доставили в больницу. В данный момент выясняют детали происшествия. По какой причине мужчина не справился с управлением, предстоит выяснить правоохранителям.

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