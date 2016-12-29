На Науки столкнулись трамвай и маршрутка: пострадали два человека

В результате столкновения двух машин общественного транспорта пострадали два пассажира маршрутного такси.

Пятница, 13 января, началась с аварии с участием маршрутного такси и трамвая. Общественный транспорт не смог разъехаться на проекте Науки. Авария произошла в 09.04 около дома 79,корпус 1 на указанной улице. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

К сожалению, ДТП не обошлось без пострадавших. В результате столкновения пострадали два человека: мужчина и женщина. Оба раненных ехали в маршрутке. Им оказана первая помощь. На месте ЧП работали кареты скорой помощи.

Очевидцы аварии в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" рассказывают подробности аварии. По их словам столкновения произошло из-за водителя автобуса ПАЗ. До столкновения маршрутка два раза едва избежала аварии.

Подробности аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Чтобы установить возможного виновника.

Сегодня утром также на Витебском проспекте произошло ДТП с семью автомобилями. Авария произошла рядом со станцией Слава не доезжая Дунайского проспекта.

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург